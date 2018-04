Tre giovani raffadalesi protagonisti nella vittoria dell’Akragas nel torneo allievi

Vincenzo Cardella (terzino destro), Giovanni Curaba (portiere) e Francesco Cuffaro (difensore centrale), praticamente l’asse portante (CCC) del reparto difensivo della squadra, sono stati tra gli artefici della vittoria della squadra allievi dell’Akragas nel campionato regionale allievi.

Una soddisfazione per il vivaio raffadalese che, orfano della squadra principale, che quest’anno ha rinunciato al campionato di Eccellenza, cerca appagamenti altrove e testimonia dell’ottimo lavoro svolto a Raffadali in questi ultimi anni.

I tre ragazzi, lo scorso anno, hanno partecipato al campionato giovanissimi under 15 nazionale, dimostrando di essere all’altezza dei rispettivi ruoli, avendoli ricoperti con serietà e impegno, diventando così pedine insostituibili nello scacchiere della squadra.

Una piacevole soddisfazione per la comunità calcistica di Raffadali e che può servire da stimolo, per la scoperta di altri giovani talenti, in vista, si spera, di un ritorno in un campionato che conta con una società che potrebbe nascere proprio in questi mesi.