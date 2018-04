Calcio, domenica il VI Memorial "Angelo Cuffaro" allo stadio Comunale

Domenica mattina alle 10,30, appuntamento per gli sportivi raffadalesi con la sesta edizione del Memorial Angelo Cuffaro.

Anche quest’anno, la formula del memorial prevede una partita tra vecchie glorie del Raffadali, contro una formazione di giocatori che nel passato, in varie epoche, hanno indossato la maglia del Raffadali e che sono rimasti legati alla società.

La manifestazione è intitolata all’indimenticato “zio Angelino”, papà dell’ex presidente e giocatore del Raffadali, Salvatore Cuffaro, che ha voluto creare questo evento che di anno in anno consolida la sua tradizione.

Come ogni anno, sarà soprattutto un’occasione per i tanti amici di ritrovarsi insieme per ricordare i vecchi tempi e commemorare la figura dello zio Angelino.