Prima categoria, entrambe vittoriose le due squadre raffadalesi

Ancora una giornata di campionato favorevole alle due squadre raffadalesi che militano in prima categoria, che per la seconda volta consecutiva hanno fatto bottino pieno.

L’Atletico del presidente Lo Mascolo, nell’anticipo di sabato è riuscito a violare il campo dell’Agira con un netto e meritato 3 a 1.

Altrettanto ha fatto l’Angelo Cuffaro che in casa ha superato per 2 a 0 il Ravanusa (reti di Salemi e del giovane Matteo Tarallo) al termine di match ampiamente dominato, al di là di quanto non dica il punteggio.

Con questa vittoria i giallorossi consolidano la loro quinta posizione, l’ultima utile per accedere ai play-off. Il vantaggio sulla sesta (l’Atletico Aragona) è di cinque punti, ma si può fare più di un pensierino alla quarta piazza, visto che la Leonfortese, che attualmente la occupa, dista soltanto un punto.

A sette giornate dal termine tutto è ancora in discussione e soltanto a fine aprile si conosceranno i destini delle squadre raffadalesi.