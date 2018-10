Calcio, l’Angelo Cuffaro Raffadali doma anche l’Armerina e rimane da sola in vetta

Ancora una splendida prestazione dell’Angelo Cuffaro Raffadali che batte nettamente e meritatamente l’Armerina con un tre a zero che non ammette repliche.

La squadra ospite, una delle più forti del torneo, ha saputo vendere cara la pelle e ha contrastato i giallorossi fino alla fine, riuscendo a rimanere in partita fino a pochi minuti dal novantesimo.

A fare la differenza il solito Arrigo che ha sbloccato il risultato a inizio ripresa con un gol di rara bellezza, con un sinistro a volo a incrociare, su cross di Consiglio, che ha deliziato il numeroso pubblico presente che ha tributato un lungo e meritato applauso all’attaccante di casa.

Dopo il gol il Raffadali si è galvanizzato e ha lasciato sempre meno spazio agli avversari. Nel finale la squadra di Rotulo ha messo al sicuro il risultato con una splendida doppietta di Mamadou Jallow, sempre più l’idolo dei tifosi locali.

Il primo gol con un classico contropiede dove è riuscito a superare il portiere in uscita e depositare la palla in rete a porta vuota. L’ultima realizzazione è invece arrivata al termine di un doppio “dai e vai” con Arrigo che ha disorientato la difesa ospite che non è riuscita a fermare i talentuosi attaccanti del Raffadali.

Angelo Cuffaro a punteggio pieno ma domenica arriverà il primo test esterno a Leonforte dopo le prime tre gare giocate al Comunale. Una prima prova del nove per capire se questa squadra può davvero nutrire delle ambizioni.