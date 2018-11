Coppa regionale di Prima Categoria, pareggio tra Angelo Cuffaro ed Empedoclina

Finisce in parità il derby tra Angelo Cuffaro Raffadali ed Empedoclina, gara di andata del secondo turno di Coppa Regionale.

Un risultato che favorisce la squadra marinara in vista del match di ritorno casalingo, poiché ai granata basterà anche lo 0 a 0 per passare il turno.

I giallorossi di Rotulo, invece, per accedere al terzo turno di coppa dovranno necessariamente far risultato pieno, oppure pareggiare realizzando almeno due reti.

La squadra del presidente Cuffaro priva di molti titolari, al cospetto della capolista del girone, non ha affatto demeritato e solo nel finale è stata raggiunta dopo essere passata in vantaggio grazie al gol di Matteo Tarallo, uno dei ragazzi più promettenti in forza al Raffadali.

Già domenica si replica, con le due squadre che si troveranno nuovamente di fronte, sul neutro dell’Esseneto, vista l’indisponibilità del campo empedoclino, per il match di campionato valevole per la nona giornata di andata.