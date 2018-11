Prima categoria, primo pareggio per l’Angelo Cuffaro, corsaro l’Atletico Aragona

Un pari e una vittoria per le squadre raffadalesi che archiviano questa settima giornata con due risultati che muovono la classifica.

Se l’Atletico Aragona del presidente Lo Mascolo può dirsi pienamente soddisfatto di questa giornata, un po’ meno lo si può dire per i giallorossi di Rotulo.

Opposta alla Masterpro di San Cataldo la squadra di capitan Arrigo è sembrata meno reattiva rispetto alle gare precedenti, ma occorre dire che gran parte del merito va alla squadra nissena che, non a caso, occupa il secondo gradino della classifica. Il pareggio finale (1 a 1) può alla fine soddisfare i giallorossi, visto che hanno pure rischiato di perdere il match agguantato solo a pochi secondi dal novantesimo; ci sarà tempo e modo per rifarsi.

Ottima invece la prestazione dei gialloverdi dell’Atletico che a San Giovanni Gemini sono riusciti a conquistare la loro prima vittoria (1-2) in campionato (a parte quella di Porto Empedocle azzerata dal giudice sportivo) dopo le tre sconfitte e i tre pareggi.

Il ritardo in classifica è sempre pesante, ma ci sarà tutto il tempo per risalire la china e posizionarsi in zone più confacenti alle potenzialità dell’organico.