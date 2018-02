Piano traffico e divieti per il 35° Carnevale di Raffadali 

Scatta tra poche ore la “quattro giorni” dedicata alla festa del Carnevale 2018 che a Raffadali è giunta alla 35esima edizione. Per l’occasione è stato varato un piano traffico tramite un’ordinanza firmata dal capo della Polizia Municipale, il commissario Vincenzo Vella.

In particolare nei giorni di sabato, domenica, lunedì e martedì 13 febbraio, dalle 18 e fino alle 2 del giorno seguente, sarà vietata la circolazione e la sosta di veicoli in via Nazionale e piazza Progresso.

Il divieto di transito e sosta viene esteso pure ai residenti, agli autorizzati, ai mezzi pubblici e sono inoltre vietate le operazioni di carico e scarico merci. Sul posto saranno indicate le vie alternative e le deviazioni sulla circonvallazione.

Onde prevenire possibili incidenti, il commissario Vella ha emanato altra ordinanza con la quale si vieta da sabato 10 febbraio, a martedì 13 febbraio, l’utilizzo di petardi e botti di vario genere, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e la vendita e la detenzione di bombolette di schiuma.

Vietata infine la detenzione di qualsiasi contenitore di vetro nelle strade e nelle piazze interessate dalle manifestazioni del carnevale.