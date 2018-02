La pioggia fa slittare il carnevale a sabato prossimo 17 febbraio

Non era giusto che mesi di preparativi, tanti soldi investiti e soprattutto tanto tempo dedicato alla costruzione dei carri allegorici e all’allestimento dei balletti fossero vanificati da un clima avverso.

E così stasera: il presidente della Pro Loco Spoto e i rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno preso la decisione più logica e forse più opportuna e cioè quella di rinviare la festa a sabato prossimo. Ci sarà la consueta sfilata, i balli lungo il corso e alla fine la premiazione dei carri vincitori.

Qualcuno potrà obiettare che da mercoledì si entra già nel periodo di quaresima e sarebbe opportuno astenersi dal festeggiare. Ma la Chiesa cattolica stessa, per esempio nell’Arcidiocesi di Milano, dove si celebra il carnevale con il rito ambrosiano e non quello romano, l’inizio della quaresima si fa coincidere con la prima domenica di quaresima e non con il giorno delle ceneri, quindi l’ultimo giorno del carnevale è il sabato che precede la quaresima.

Potrebbe essere questo lo spunto per chiedere magari il gemellaggio con il carnevale milanese.

La buona notizia è comunque che ci sarà la possibilità di fare un altro giorno di festa e molti che in questi giorni sono a Sciacca, Acireale o altri paesi, potranno sabato prossimo venire a divertirsi a Raffadali.