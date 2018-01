Ecco il programma ufficiale del 35° Carnevale di Raffadali 

La Pro Loco di Raffadali, che assieme al comune organizza la 35^ edizione del Carnevale a Raffadali, ha reso noto il programma ufficiale della manifestazione.

Come da tradizione saranno quattro i giorni nei quali sfileranno i carri allegorici, ma è stata inserita qualche sostanziale novità. Quella principale riguarda la giornata di domenica 11 febbraio, nella quale la tradizionale sfilata dei carri, con a seguito i corpi di ballo, avrà inizio alle 16, per dare modo anche ai più piccoli di partecipare alla festa, per via delle temperature presumibilmente più clementi e un orario più consono alle loro abitudini.

L’altra novità, prevista sempre per domenica, riguarda il percorso della sfilata che partirà da via Porta Agrigento alle 16. Alle 19 è prevista l’esibizione dei gruppi in piazza Progresso e infine alle 22,30 i carri sfileranno lungo la via Nazionale, in direzione via Porta Palermo.

Per gli altri giorni, e cioè sabato 10, lunedì 12 e martedì 13 febbraio il percorso della sfilata, così come l’orario di partenza, sarà quello tradizionale. Si partirà alle 20 da via Porta Palermo per arrivare in via Nazionale e successivamente in piazza Progresso attorno alle 23 con le varie esibizioni dei corpi di ballo durante il tragitto.

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i raffadalesi – ha dichiarato il presidente della Pro Loco di Raffadali, Nino Spoto – grandi e giovani. Ci sarà da divertirsi con spettacoli, balli, musica e giochi vari. Abbiamo voluto inserire qualche novità che speriamo sarà gradita a tutti”.

Saranno tre i carri premiati, grazie alle somme stanziate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvio Cuffaro. 2500 euro andranno al carro vincitore e poi 2000 euro al secondo e 1500 euro al terzo arrivato. La direzione artistica del Carnevale 2018 è stata affidata a Maurilio Lala.