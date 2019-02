Carni e alimenti avariati: sequestrati 300 chili di merce e multe per 120 mila euro

Carni e alimenti avariati o in pessimo stato di conservazione. E' questo quello che hanno scoperto i carabinieri del Nas, quelli della compagnia di Agrigento e quelli della stazione di Raffadali durante un meticoloso controllo realizzato in un esercizio commerciale del paese. Oltre 300 chili di carni e alimenti sono stati sequestrati. Verranno verosimilmente distrutti. Al titolare dell'esercizio commerciale, i militari dell'Arma hanno contestato violazioni per circa 120 mila euro.

Controlli del genere, nell'Agrigentino, non è la prima volta che vengono effettuati - sempre dai militari del Nas e da quelli del comando provinciale dell'Arma - e un dato è certo: proseguiranno ad oltranza e a tappetto. Perché - anche questo è, naturalmente, un obiettivo dei carabinieri - è necessario, indispensabile, garantire la sicurezza alimentare e dunque la salute pubblica.