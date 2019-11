Raffadali celebra il 4 novembre: "Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate"

II 4 novembre 1918 aveva termine il primo conflitto mondiale - la Grande Guerra - un evento che ha segnato in modo profondo e indelebile l'inizio del '90?0 e che ha determinato radicali mutamenti politici e sociali.

La data, che celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell'armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l'Impero austro-ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.

Per celebrare questa importante ricorrenza l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvio Cuffaro, ha fatto affiggere sui muri cittadini un manifesto che ricorda questa festa. Con l’invito, rivolto soprattutto alle scuole, di far conoscere e studiare la storia di quei giorni che posero le basi su cui si fonda la nostra patria.

Così si legge nel manifesto: ”Memoria, impegno, comunità futuro; nel ricordo di tutti i caduti ci impegniamo insieme, con atti di memoria condivisa, a rinforzare le radici di democrazia e di pace, per il futuro del nostro paese e del mondo intero”.