Ultime riprese per il film "Yabo" del regista Vito Oliva

Manca ormai veramente poco all’ultimo ciak del film del regista siciliano Vito Oliva che assieme alla moglie Carmen Basile dirige il film Yabo, oltre ad esserne gli sceneggiatori, assieme a Fabio Schilingi.

La CinemArt Social Accademy che collabora con l’ASA Production di Roma sta continuando la ricerca delle figure mancanti per completare, il cui Trailer è già stato proiettato al Taormina film festival e parteciperà inoltre al Formia festival e altre kermesse cinematografiche.

In questi giorni sia in Sicilia, sia a Roma saranno effettuati dei casting per trovare, appunto, i personaggi mancanti.

Il film è ambientato in una comunità di disabili di cui fanno parte diversi ragazzi che trovano il loro sostentamento grazie alla vendita di fiori, si intrecciano così le diverse storie dei ragazzi con i loro problemi, i loro disagi, le difficoltà e il loro malessere esistenziale.

A produrre il lungometraggio sarà la Cinemart Social Accademy, le musiche sono del maestro Filippo Ragusa, mentre parte delle scenografie sono state realizzate grazie alle opere dell’artista Gerlando Meli.