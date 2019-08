Il regista Vito Oliva selezionato tra i finalisti al Global Film Festival di Las Vegas

Dopo il premio per il cinema sperimentale ottenuto con "Storia di un boss revolution" al Festival "Via dei corti" di Gravina (CT) e con "Yabo" al Taormina Film Festival, il regista Vito Oliva si è aggiudicato il secondo posto al Chihuahua film festival in Messico con il cortometraggio " Signori si nasce..." tratto da una poesia del poeta e attore raffadalese Nicolò Bruno.

Di questi giorni è invece la notizia che Oliva sarà tra i finalisti del Global Film Festival di Las Vegas in ben tre sezioni della manifestazione. E precisamente: Trailer, con "Storia di un boss revolution"; Cortometraggi, con "Signori si nasce..."; e Fantasy, con Ain Stain (Scienziati pazzi alla riscossa).

Il regista Vito Oliva, con la sua passione per il cinema sperimentale, continua a presentare i suoi progetti in altri festival nazionali ed internazionali, mettendo alla luce i suoi attori emergenti e la sua tecnica particolare per sfruttare al meglio le loro potenzialità.

Ringrazia sempre tutti coloro che si sono messi a disposizione e hanno collaborato per la buona riuscita dei progetti e il maestro Filippo Ragusa per le colonne sonore.