I Cinque Stelle a Raffadali sfiorano il 70% dei consensi

" Un risultato eclatante, in linea con il trionfo nazionale. Non si possono che definire così i 4.322 voti, quasi il 70% del totale dei votanti, ottenuti da Michele Sodano e i 3.849 da Gaspare Antonio Marinello (68,49%), rispettivamente eletti alla Camera dei Deputati e al Senato per il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni politiche del 4 marzo nel Comune di Raffadali.

Alla luce di questi risultati, in qualità di Coordinatore del Meetup Raffadali 5 Stelle, è doveroso da parte mia ringraziare uno ad uno i cittadini raffadalesi che hanno votato in massa il Movimento, nonché i quasi 80 attivisti del Meetup e tutti i simpatizzanti del M5S.

Solo grazie al loro impagabile sostegno e alla loro intensa attività di sensibilizzazione è stato possibile raggiungere un successo così grande, che - ricordiamo - viene da una campagna autofinanziata, senza soldi pubblici né finanziamenti dalle lobby.

Per il Meetup Raffadali 5 Stelle è il miglior premio per un impegno nato dal desiderio di portare nel Comune di Raffadali l'esperienza partita dieci anni fa da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, unendo così le battaglie portate avanti dal Movimento a livello nazionale con le istanze di un territorio che domenica scorsa ha dimostrato di riconoscersi sempre di più in esse.

Nel ringraziare tutte le persone che hanno scelto di accordare la propria fiducia ai candidati del MoVimento, a nome del Meetup Raffadali 5 Stelle intendo fare i miei auguri a tutti i nostri deputati e senatori eletti da Nord a Sud alle isole, tre volte più numerosi di quelli della scorsa legislatura.

E, in particolare, voglio congratularmi e augurare un proficuo lavoro ai deputati Michele Sodano, Rosalba Cimino, Filippo Perconti, Filippo Scerra e al senatore Rino Marinello, che i raffadalesi hanno chiaramente indicato come i propri rappresentanti ideali in Parlamento.

Altresì ringrazio ed auguro un proficuo lavoro all’instancabile Deputato all’ARS On. Giovanni Di Caro, che più volte si è dedicato alle problematiche della nostra città, ed all’On. Matteo Mangiacavallo.

Allo stesso tempo, come suo coordinatore, voglio ribadire con rinnovato vigore ed entusiasmo l'impegno del Meetup Raffadali 5 Stelle, che da oggi si fonderà sulla consapevolezza di essere parte della prima forza politica del Paese, la cui consacrazione elettorale ha segnato l'inizio della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini italiani, di tutti noi e di tutti voi, che oggi scalpita per ripartire.

Giovanni Gentile, coordinatore del Meetup Raffadali 5 Stelle