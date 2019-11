Traffico caotico? Rivoluzionata la circolazione stradale: ecco dove

Traffico caotico nelle vie Di Stefano, Genuardi e Crocifisso? D'ora in avanti, si cambia. A rivoluzionare la viabilità è stato il comando della polizia municipale di Raffadali. E lo ha fatto per snellire il traffico e per garantire le condizioni di sicurezza per i residenti.

In via Di Stefano, è stato deciso di istituire la direzione obbligatoria per quanti arriveranno dalla via Canale e il divieto di accesso dalle vie Porta Agrigento e Nazionale. Per via Genuardi è stata prevista l'istituzione della direzione obbligatoria intersezione via Nazionale e il divieto d'accesso per quanti arriveranno dalla via Canale. Su via Crocifisso viene, infine, istituita la direzione obbligatoria di svolta a destra intersezione con via Genuardi.