“E-state con noi”: parte il progetto estivo riservato ai bambini da sei a dieci anni 

L’amministrazione comunale di Raffadali, tramite il sindaco Silvio Cuffaro e l’assessore ai servizi sociali Giovanna Vinti, rende noto alla cittadinanza che intende offrire ai bambini raffadalesi, nel periodo estivo, un luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei.

Questo progetto nasce dalla volontà di offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di interruzione dell'attività scolastica, con particolare riguardo alle famiglie con i genitori impegnati in attività lavorative, e nel contempo offrire al bambino uno spazio permeato da uno spirito di creatività che si differenzia da quello tipicamente scolastico.

Il progetto denominato “E–STATE CON NOI” è, quindi, attento a fare percepire al bambino il clima del tempo di vacanza attraverso esperienze ludico, creative, manipolative e psicomotorie.

Gli stimoli che riceveranno dal personale addetto, costituiranno importanti fattori che lo aiuteranno a socializzare e a conoscere, sebbene per un breve periodo, un contesto nuovo.

Tutte le attività che si andranno a proporre: il gioco, le letture, i laboratori, le attività motorie ma anche la merenda, potranno diventare una reale possibilità di crescita personale e relazionale.

Verranno svolte: attività ludico-ricreative all’aria aperta, attività motorie, attività espressive e manuali (laboratori), accompagnamento allo svolgimento dei compiti estivi.

Possono partecipare al progetto i bambini di età compresa dai 6 ai 10 anni, per un numero massimo di 100 partecipanti.

Le attività si svolgeranno presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi -Capuana” di Raffadali dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30.

La domanda di partecipazione può essere presentata dai genitori dei bambini entro e non oltre il 14/06/2018. Qualora non si raggiungesse il numero prefissato saranno accolte anche le istanze pervenute oltre il suddetto termine fino a concorrere al numero massimo dei partecipanti.

Verrà formulata una graduatoria in ordine di protocollo ed è prevista una quota di partecipazione al progetto di € 30,00 a bambino.

È possibile scaricare il modello di domanda dal sito del comune www.comune.raffadali.ag.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Staff del comune sito in via Nazionale 111.