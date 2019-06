Mercoledì 26 giugno si riunisce il consiglio comunale

È stata convocata, per mercoledì 26 giugno alle 20,30 in sessione ordinaria, dal presidente Tonino Scifo, la riunione del consiglio comunale di Raffadali.

In discussione alcuni importanti punti inseriti nell’ordine del giorno. Si dovrà discutere sulle linee guida da seguire in merito all'approvazione di un regolamento comunale che disciplini il compostaggio domestico e di comunità, così come sollecitato dalla Regione Siciliana.

Si dovrà poi approvare l'adeguamento del compenso ai componenti e al presidente del collegio dei revisori dei conti.

E infine si dovrà approvare una variante del piano di lottizzazione della zona industriale.