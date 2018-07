Convocata in sessione urgente la riunione del consiglio comunale di Raffadali

Il neopresidente del consiglio comunale Tonino Scifo ha convocato, in sessione urgente, per giovedì 5 luglio alle 19 il consiglio comunale.

Tra i vari punti in discussione figura quello del rinnovo della convenzione con il comune di Ravanusa riguardante la condivisione dell’ufficio di segreteria. Una convenzione che consente un risparmio per quanto riguarda i costi del servizio.

Questo l’ordine del giorno completo:

Approvazione schema di convenzione per l’ufficio di segreteria tra i comuni di Ravanusa e Raffadali;

Valori applicabili alle aree edificabili del vigente P.R.G. per l’anno 2018, valevoli anche per il periodo 2013/2017;

Costituzione del consiglio direttivo della biblioteca – nomina di tre esperti in rappresentanza dell’ambito associazionistico;

Conferimento e gestione degli immobili comunali a terzi a titolo oneroso – discussione.