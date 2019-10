Contatori idrici, ecco il nuovo elenco delle vie dove saranno collocati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si fa seguito alle precedenti note, inviate alle Autorità in indirizzo in data 25.10. e 28.10 u.s., per comunicare che questa Gestione Commissariale del S.I.I. ha disposto il completamento dell’attività di normalizzazione delle utenze, a far data dal 04.11. p.v. ricadenti nelle seguenti arterie viarie, ulteriori a rispetto quelle già comunicate:

Via Avellino, Via Bari, Via Bellini, Via Belluno, Via Caserma, Via E1, Via E3, Via E4, Via Ercole, Via Fontanelle, Via India, Via D’Alessandro, Via Mascagni, Via Milano, Via Mosca, Via Roma, Via Tivoli, Via Vesuvio, Via XXV aprile.

L’attività di normalizzazione delle utenze idriche, com’è noto, prevede la sottoscrizione obbligatoria del contratto di somministrazione e l’altrettanto obbligatoria installazione del contatore idrometrico.

La determinazione delle arterie viarie ove svolgere gli interventi è assunta dalla Gestione Commissariale in conformità alle riunioni tenute presso l’ATI, al prioritario fine di eliminare le attuali residue disparità di trattamento tra utenze adiacenti. In tali arterie, infatti, insistono la quasi totalità delle utenze già precedentemente normalizzate e, in misura ridotta, talune utenze non trasformate a misura a causa dell’irreperibilità o dell’impedimento fisico opposto dal titolare o dall’utilizzatore.

Per quanto sopra, si auspica ogni forma di utile collaborazione, non esclusa quella inerente la migliore comunicazione istituzionale nei confronti dell’utenza, puntualizzando da un lato l’obbligatorietà della normalizzazione di tutte le residue utenze idriche forfait ricadenti nel territorio comunale, dall’altro l’impossibilità di proseguire la somministrazione idrica in assenza di misura dei consumi.

