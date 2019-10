La querelle sul servizio idrico a Raffadali, Girgenti Acque: "Ecco le vie dove saranno collocati i contatori"

Girgenti Acque ribadisce l'obbligo di installazione dei contatori per la lettura dei consumi idrici e comunica, con una nota dei commissari prefettizi, l'elenco delle vie nelle quali sarà disposta la cosiddetta "normalizzazione delle utenze" a partire da mercoledì.

Ecco l'elenco: vie Arno, Avellino, Bari, Bologna, India, Lecce, Toscana e Umbria.

I commissari, nel replicare in maniera in maniera velata al sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, secondo cui la bollettazione sarebbe stata eseguita a forfait, "auspicano ogni forma di utile collaborazione, non esclusa quella inerente la migliore comunicazione istituzionale nei confronti dell’utenza, puntualizzando da un lato l’obbligatorietà della normalizzazione di tutte le residue utenze idriche forfait ricadenti nel territorio comunale, dall’altro l’impossibilità di proseguire la somministrazione idrica in assenza di misura dei consumi".