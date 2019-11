Non si ferma l'installazione dei contatori: ecco tutte le vie che saranno interessate

Non si ferma l'attività di normalizzazione delle utenze idriche condotta dalla Girgenti Acque a Raffadali. Dopo gli interventi condotti nei giorni scorsi, le squadre della società di gestione del servizio idrico opereanno nelle seguenti zone: via Tunisi, Contrada Poggio e via Alessandria, via Asti, Monte Bianco, via Monte Rosa, via Etna, via Venezuela, via Argentina, via Cuneo, cortile Chiuso, via Terni, via Cuneo, via Venezuela, via Recanati, via Asti, via America, via Cuba, via Venezia, via Cagliari, via Barcellona, piazza Sant'antonio, via Sant'antonio, via E/10, via Varese, via Vercelli, via Pavia, via Salerno, vicolo Silvia, Via Argentina, Salita Rosario, Via Calvario, Vicolo Calvario, via Algeria, cortile Cuffaro, cortile Rosario, via Sabettese, vicolo Panarisi, via Panarisi, vicolo Mangione, vicolo Vinti, via Mazzini, via Curaba, cortile Valenti, via Diana, via Motta, via Piano, salita Rosario, via Simonello, via Cerro D'oro, via Baio, cortile Di Noto

Alla sostituzione del contatore idrico seguirà, contestualmente, anche la sottoscrizione - obbligatoria - da parte dell'utenza del nuovo contratto idrico.