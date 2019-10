Riqualificata una strada in contrada “Buagimi” grazie a una partnership comune/privati

La regola che consente di realizzare delle opere grazie alla collaborazione tra comune e privati e utilizzata più volte dall’amministrazione Cuffaro, si dimostra ancora una volta vincente.

Dopo le strade già realizzate in contrada Mendolazza, in contrada Rognosa e in altre zone della periferia cittadina, oggi è stata completata quella in contrada Buagimi, nella periferia sud del paese.

La stradina viene utilizzata dai tanti residenti della zona che abitano in contrada Buagimi, non solo per il periodo estivo, ma anche in inverno.

Parte della spesa è stata coperta dal comune, mentre la restante somma è stata raccolta tra gli abitanti della contrada.

“Lo avevamo già fatto in altre occasioni – ha dichiarato il sindaco Silvio Cuffaro – e oggi abbiamo completato anche questa opera. Una formula che si è dimostrata proficua e conveniente per tutti e che ha consentito di apportare significative migliorie alla nostra viabilità extraurbana.

Altri progetti – ha aggiunto il sindaco – sono in itinere e invitiamo altri privati che volessero approfittare di questa opportunità, a proporre le loro idee.