Farruggia interviene in favore degli abitanti della contrada Vanchitello

Diversi abitanti di contrada Vanchitello, zona alla periferia di Raffadali, lungo la strada che conduce a Santa Elisabetta, si sono rivolti al consigliere comunale Santino Farruggia, per segnalare, a loro dire, dei pericoli per le condizioni della strada che “serve” numerose abitazioni della zona.

“Effettivamente – ha dichiarato in una nota lo stesso Farruggia alla luce delle segnalazioni ricevute mi sono recato personalmente suoi luoghi è nel tratto di strada che si estende dalla vetreria Panarisi in poi,il manto stradale è in pessime condizioni, sprovvisto di adeguate pendenze e cunette per la raccolta delle piogge durante la stagione invernale ed è in alcuni tratti molto pericolosa perché la strada non ha barriere di metallo o di cemento poste ai bordi per garantire protezione e sicurezza.

Inoltre il manto, in alcuni tratti, sembra si sia abbassato come se scorresse nel sottosuolo un qualche ruscello naturale, e poi vi è un muro di forati su una base di cemento che è lungo circa 4/5 metri, molto probabilmente di proprietà di un privato, che lambisce lo stradale e che sembra abbia fatto dei movimenti dopo le recenti e violenti piogge che hanno colpito la Sicilia tutta e Raffadali durante il ponte dei morti.

Sarà pertanto mia cura e mio dovere, continua il consigliere Farruggia, predisporre una formale nota scritta di segnalazione agli uffici competenti, nonché rivolgermi al Sindaco, Avv. Silvio Cuffaro, che sarà certamente sensibile al problema affinché si prodighi nella ricerca di fondi, come spesso è riuscito in passato con l’ottenimento di importanti finanziamenti, per la realizzazione di un intervento di recupero e riqualificazione di tutta un’area che nel tempo si è trasformata in un bel quartiere ricco di abitazioni e villette”