Contributi fino a 1500 euro alle famiglie con bambini che frequentano l'asilo-nido

Questo il comunicato reso noto dall'amministrazione comunale di Raffadali:

"È possibile presentare istanza per l’erogazione di un contributo alle famiglie con bambini e bambine di età compresa tra 0 e 6 anni che frequentano l’asilo nido comunale e la scuola dell’infanzia paritaria pubblica e privata.

L’erogazione del contributo alle famiglie, nella misura massima di € 1.500,00, è destinato alla riduzione delle spese per il pagamento delle rette presso l’asilo nido comunale e le scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private per l’anno scolastico in corso 2017/2018 e per la riduzione delle spese per mensa scolastica.

L’entità del contributo, in percentuale alla retta a carico di ciascun utente, dovrà essere differenziata secondo le fasce di indicatori ISEE.

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più basso.

Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa e acquisizione di quella attestante la effettiva presenza del bambino alla fruizione del servizio per almeno la metà dell’anno educativo/scolastico.

L’istanza per richiedere l’incentivo, debitamente compilata sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio Servizi Sociali del comune, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Raffadali improrogabilmente entro il 31 maggio 2018.

La modulistica è disponibile presso gli uffici di Servizio Sociale ed è scaricabile dal sito web del Comune di Raffadali".