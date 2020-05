Contributi a fondo perduto alle imprese, l'appello rivolto al sindaco

Contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dal Coronavirus. Il partito Democratico di Raffadali, Alleanza Civica, Movimento 5 Stelle assieme ai rispettivi gruppi consiliari hanno chiesto al sindaco Silvio Cuffaro di "valutare la possibilità, coinvolgendo gli uffici competenti, di trovare le rispettive somme, per dare un aiuto alle imprese locali entrate in forte difficoltà per l’emergenza sanitaria".

Il partito Democratico di Raffadali, Alleanza Civica, Movimento 5 Stelle hanno, di fatto, condiviso la proposta, avanzata dalla Cna Sicilia all’Anci, di dare un sostegno alle piccole e medie imprese attraverso l’erogazione di somme provenienti dalla sospensione dei mutui per un anno dalla Cassa depositi e prestiti e dai vari istituti bancari privati.

"Ci appelliamo allo spirito di collaborazione che, in questo momento, si ritiene più che necessario - scrivono -, considerando che solo l’unione tra le istituzioni e le varie forze politiche sociali e culturali, in questa cosiddetta “fase2” potrà ricostruire e rilanciare il tessuto economico del nostro territorio.