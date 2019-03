Stasera alle 20 luci spente per tre minuti per l’iniziativa “Milluminodimeno”

Il sindaco Silvio Cuffaro ricorda a tutti i cittadini che il comune di Raffadali ha aderito all’iniziativa di Radio 2 Caterpillar “M’illumino di meno” che prevede lo spegnimento delle luci per tre minuti, stasera, a partire dalle 20.

Milluminodimeno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e quest'anno sarà dedicata all'economia circolare. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti.

L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.

Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.

“Invito tutti i raffadalesi – ha dichiarato Cuffaro – ad aderire all’iniziativa e spegnere le luci di casa per tre minuti e alle 20 anche alcune luci dell’illuminazione pubblica saranno spente.

L’idea è anche quella di inculcare uno stile di vita che fa bene alle nostre tasche e a tutto il pianeta. Spesso – afferma il sindaco – teniamo accese luci che non sono indispensabili e teniamo connessi alla rete elettrica dispositivi che non usiamo; da qui, da piccoli gesti come spegnere un interruttore o staccare una spina, potrebbe partire il nostro contributo al risparmio energetico e a stili di vita sostenibili”.