Polemica PD-Cuffaro, per i Dem il sindaco persevera nella reticenza

I rilievi della Corte dei Conti,attengono alla pessima gestione politico/finanziaria di questo Comune, che dal 2002 ad oggi è retto ,in concreto,dall’attuale Sindaco Cuffaro.

Fanno eccezioni, solo due anni di gestione “ONESTA E TRASPARENTE” da parte del compianto Sindaco On.le Giacomo Di Benedetto, che aveva avviato la rinascita, oltre che del Paese, del Villaggio della Gioventù per la libera fruizione dei cittadini, attraverso la gestione diretta e pubblica di tale struttura, concedendo per soli due mesi estivi qualche delimitato spazio per servizi a beneficio di numerosi cittadini affluenti alle manifestazioni culturali che ivi si svolgevano.

Ma davvero Silvio Cuffaro -“Il Sindaco” - crede di potere infinocchiare i Cittadini di Raffadali illudendoli che i rilievi della Corte dei Conti sono addebitabili al PD?

Anziché fare stampare,con sospetta sollecitudine, vacui e variopinti manifesti, falsi e bugiardi, faccia stampare e distribuisca ai cittadini quei corposi rilievi della Corte dei Conti che riguardano, piuttosto, le contraddittorie e reticenti comunicazioni date proprio dal Sindaco in ordine alle quali m vengono mosse censure e chiesti “chiarimenti”.

Con spirito collaborativo Le comunichiamo che siamo disponibili a dare Noi i chiarimenti alla Corte dei Conti.

A tal fine il Sindaco,potrebbe andare in ferie per qualche mese , dando a qualche altro la delega di vicesindaco, come promesso e non mantenuto nella vicenda di Girgenti Acque.

In ordine alla gestione privata dei beni pubblici siamo decisamente contrari e Lo sa.

“DOVE STA IL PROBLEMA ? ? ? ?”

Sta nella circostanza , a Lei Ben Nota, che PRIVATIZZAZIONE è sinonimo spesso di inefficienza e di CORRUZIONE e che, insieme, possono determinare PERICOLOSE ASSOCIAZIONI E COLLUSIONI, come sembrano emergere dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Agrigento , riportate , pudicamente, dagli Organi di Stampa a proposito di Girgenti Acque s.p.a.

Ma non basta, che dire di A&G nella riscossione dei tributi locali?

Non si illuda di potersi sottrarre ad eventuali responsabilità con roboanti, quanto inconsistenti -fuorvianti -e vuoti, incarichi legali.

Apprendiamo infine che, anziché ridurre le tasse , come sbandierato in tutte le campagne elettorali, Lei si accinge ad aumentarle, per far fronte ai rilievi della Corte dei Conti che riguardano solo la Sua Amministrazione.

Chissà , se oltre a cedere ai privati la gestione dei beni pubblici, vorrà vendere anche le cucine e gli arredi del Villaggio della Gioventù?

Sempre per colpa della Corte dei Conti e del PD, ben si intende.

SINDACO

Sia responsabile, ormai che è tramontata ogni ipotesi di resurrezione politica, faccia revocare quell’assurda delibera, foriera solo di guai.