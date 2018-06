Giovedì 21 giugno si terrà un corso per l’uso del defibrillatore automatico 

In piazza Progresso, a Raffadali, grazie a una donazione privata, sarà presto collocato all’interno di una teca, un defibrillatore semiautomatico a disposizione della città.

In previsione di ciò il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro e l’assessore ai servizi sociali Giovanna Vinti hanno ritenuto opportuno istruire del personale addetto all’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) tramite un breve corso di formazione.

L’amministrazione ha quindi richiesto ufficialmente al direttore dell’U.O.C. di emodinamica e cardiologia interventistica dell’ospedale San Giovanni Di Dio, il dott. Caramanno di organizzare un corso ad hoc.

La disponibilità è stata immediata e il dott. Caramanno ha incaricato il dott. Vaccaro, dirigente medico cardiologo che con l’associazione GISE effettuerà un corso inerente i criteri base di BLS-D (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) destinato a operatori laici.

La giornata di formazione è prevista per giovedì 21 giugno alle 18, presso l’aula consiliare del comune in via Porta Agrigento. Al corso sono già iscritti alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Raffadali e alcuni Vigili Urbani.

Il sindaco Cuffaro nel ringraziare i dottori Caramanno e Vaccaro e l’associazione GISE, invita i cittadini a partecipare al corso, anche per semplice conoscenza, mentre per chi volesse conseguire l’attestato che abilita all’uso del DAE deve farne richiesta entro il 19 giugno prossimo indirizzandola all’assessore Vinti.