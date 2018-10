Una delegazione del comune di Raffadali all’assemblea nazionale dell’Anci

Anche il comune di Raffadali è stato presente con una propria rappresentanza alla XXXV assemblea nazionale dell’Associazione nazionale comuni d’Italia che si è svolta negli ultimi giorni a Rimini.

Il sindaco Silvio Cuffaro, che era accompagnato dall’assessore Salvatore Galvano, riferisce di una proficua partecipazione che arricchisce il suo bagaglio di amministratore.

“A parte gli incontri importanti che abbiamo fatto – sottolinea Cuffaro – l’esperienza di Rimini ci è servita per confrontarci con altre realtà, altri comuni di altre regioni che affrontano gli stessi nostri problemi, a volte con approcci diversi. Lo scambio di esperienza servirà sicuramente per migliorare il nostro modo di amministrare.

A parte ciò – ha aggiunto il sindaco di Raffadali – gli interventi del Presidente Mattarella e soprattutto quello, non programmato ma annunciato all’ultimo momento, del Presidente del Consiglio Conte, ci hanno reso edotti sui futuri programmi del Governo e di quello che ci aspetta nell’immediato futuro.

Abbiamo anche chiesto di poter recuperare il bando del 2015 riguardante le aree degradate e le periferie in maniera che i piccoli comuni possano ancora parteciparvi.

Un’esperienza – conclude Cuffaro – più che positiva che apre nuovi orizzonti per le amministrazioni locali e per i sindaci che ogni giorno sono in prima linea nel rapporto tra cittadini e Istituzioni”.