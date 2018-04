Si è dimesso il presidente del consiglio comunale Francesco Gambino

Nel corso della seduta del consiglio comunale di stasera 27 aprile, il presidente del consiglio Francesco Gambino ha annunciato di aver presentato le sue dimissioni dalla prima carica del civico consesso.

Nessuna crisi o rottura, ha tenuto a precisare Gambino, ma semplicemente la fedeltà a una promessa e a un accordo politico siglato verbalmente nel momento del suo insediamento, nel giugno del 2015.

Una normale rotazione all’interno degli accordi tra i gruppi di maggioranza che sostengono la giunta Cuffaro. A proposito di gruppi, Gambino ha già dichiarato che farà parte del gruppo di maggioranza: “Alleanza Civica”, assieme ai consiglieri Vincenzo La Porta e Stefano Galvano.

Gambino, nel suo discorso di commiato, ha voluto ringraziare quanti, in questi tre anni, lo hanno collaborato nel difficile ruolo al quale è stato chiamato. In particolare ringraziamenti per il sindaco, i vari componenti della giunta, il Segretario comunale i consiglieri e tutti i dipendenti comunali.