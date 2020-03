Emergenza Covid-19, il Partito democratico tende la mano alla giunta: "Insieme per la salute"

Il coordinamento ed i consiglieri comunali del PD, "in un momento tanto delicato e difficile per le nostre comunità, a causa del diffondersi del covid19," offrono la loro piena disponibilità e collaborazione alle iniziative che il sindaco e l’amministrazione comunale volessero mettere in campo per fare rispettare le indicazioni del Governo nazionale e regionale e comunque per tutte quelle iniziative atte a contenere la diffusione del contagio".