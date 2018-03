Enel distribuzione presenta “Open Meter” il nuovo contatore elettronico 

È stato presentato stamani nella sala giunta del comune di Raffadali il nuovo contatore 2.0 “Open Meter” di Enel distribuzione, l’azienda che gestisce la rete elettrica in Italia e che nei prossimi mesi, con l’aiuto di altre aziende partner, dovrà sostituire circa 32milioni di contatori in tutto il territorio italiano.

A Raffadali saranno circa settemila i contatori che da martedì 6 marzo saranno sostituiti, e la Sielte, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto, prevede di ultimare i lavori entro il mese di aprile. Ciascun utente riceverà un avviso, circa cinque giorni prima, di quando i tecnici della Sielte busseranno alla porta per sostituire il contatore.

Ad illustrare il piano di installazione e spiegare i benefici del nuovo contatore c’erano stamani: l’ingegnere Santino Pellitteri, responsabile dell’Unità territoriale della Sicilia “progetto fibra ottica e nuovi contatori”, il Program Manager di Enel distribuzione Giammassimo Tanto, il responsabile dell’Unità operativa di Enel distribuzione Fedele Lo Guasto con il capo squadra Alessio Mannino e infine il Project Manager di Sielte Francesco Cosentino.

Per il comune di Raffadali oltre al sindaco Silvio Cuffaro, erano presenti gli assessori della sua giunta, il dirigente dell’UTC Salvatore Impiduglia e il comandante della Polizia Locale Vincenzo Vella.

I benefici di Open Meter il nuovo contatore di Enel sono molteplici: innanzitutto ci sarà una maggiore disponibilità di dati, tramite un’App sarà possibile collegarsi al sito di Enel distribuzione e monitorare costantemente il proprio rilevatore, le cui curve di carico saranno aggiornate ogni 15 minuti e ci saranno svariate altre opportunità rese possibili dalle nuove tecnologie informatiche come per esempio la possibilità di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home.

Ci sarà un aumento della consapevolezza sui consumi, la fatturazione sarà sui consumi reali e i vari gestori avranno l’opportunità di offrire tariffe più flessibili e offerte prepagate e anche dal punto di vista burocratico sarà molto più semplice, ad esempio, una voltura che potrà essere completata in un paio di ore.

Per tutelare la sicurezza dei cittadini è già stato predisposto un piano “ad hoc”, che prevede l’avviso al singolo utente, manifesti affissi nei quartieri interessati dalla sostituzione e inoltre il personale della Sielte sarà munito di badge identificativi e saranno facilmente riconoscibili.

Come dicevamo la sostituzione partirà da martedì 6 marzo e già da oggi i primi cittadini di Raffadali stanno ricevendo gli avvisi.

Il sindaco Silvio Cuffaro ha voluto ringraziare i dirigenti di Enel distribuzione per aver scelto proprio Raffadali come primo comune dove iniziare a installare i nuovi contatori che porteranno benefici anche in termini economici a tutti i cittadini.

Le operazioni di sostituzione, alle quali non ci si può opporre visto che la rete, compresi i terminali (contatori) è di proprietà dell’Enel, dovrebbero concludersi entro il mese di aprile.

“Un privilegio e una fortuna per il nostro comune – ha commentato il sindaco Cuffaro – visto che saremo gli ultimi a montare i contatori idrici e i primi a montare i nuovi contatori elettronici”.