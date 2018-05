"Ha spillato fino a 3.500 euro ad un paziente": i dettagli dell'inchiesta sul falso fisiatra

Da un paziente avrebbe incassato 3.500 euro, 1.800 euro da un altro e 720 da un terzo. Gli agrigentini bisognosi di cure, cercando di scongiurare interventi chirurgici e recuperi postoperatori, si sarebbero fidati. Ed anche ciecamente. Di lui, di quel fisiatra marocchino, fra Agrigento e Raffadali, del resto, non si parlava che bene. Anzi, qualcuno – nel tam tam di voci – lo aveva ritenuto capace di fare, con elettrostimolazioni e manipolazioni, veri e propri “miracoli”. In realtà quel quarantottenne marocchino – che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento – non era un medico. Esercitava la professione di fisiatra, effettuava davvero manipolazioni ed elettrostimolazioni, faceva prescrizioni – ha ricostruito ieri la Procura della Repubblica – e rilasciava fatture, ma era un falso fisiatra.

Il quarantottenne marocchino avrebbe iniziato a lavorare – secondo le ricostruzioni della Procura – in un albergo di Agrigento. E già allora, al suo fianco, ci sarebbe stata – per procacciare, secondo l’accusa, clienti al finto fisiatra – l’agrigentina di mezza età. Una donna che avrebbe fatto girare la voce con whatsapp e che avrebbe anche elencato tutte le malattie e i problemi che quel medico – fasullo, secondo le investigazioni dei carabinieri, - era capace di curare. Il fascicolo di inchiesta è stato coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Di pazienti, in quelle maglie, ne sarebbero caduti diversi. Gente bisognosa di cure, appunto, che veniva sottoposta – pagando - a visite, elettrostimolazioni e manipolazioni. Poi, non è chiaro per quale motivo, lo studio sarebbe stato spostato a Raffadali dove il quarantottenne avrebbe continuato ad esercitare abusivamente la professione e dove avrebbe fatto prescrizioni mediche e rilasciato fatture. Fatture che – secondo la Procura – avevano un codice fiscale falso.