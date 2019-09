Migliaia di visitatori a Raffadali per l’apertura del Fastuca Fest 2019

Il taglio della mega torta ideata e realizzata dallo chef Giovanni Mangione ha aperto ufficialmente la tre giorni della festa del pistacchio di Raffadali che punta a battere il record di presenze della scorsa stagione.

Ad allietare l’evento c’erano i bambini del Garibaldi, con il coro e il gruppo delle mini majorettes.

Nei discorsi di apertura, il sindaco Silvio Cuffaro, il presidente dell’associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, Rino Frenda e l’organizzatore Totò Gazziano hanno ribadito l’importanza che sta assumendo di anno in anno questa festa e tutti si augurano che sia l’ultima senza il marchio “dop”, visto che a breve è atteso il riconoscimento ufficiale per il pistacchio raffadalese.

Ospite della serata il direttore generale dell’ASP di Agrigento, il dottor Giorgio Giulio Santonocito che ha voluto uno stand dell’azienda a Raffadali e ha ricordato l’importanza della prevenzione e di come ogni cittadino può essere l’autore del proprio destino.

L’organizzazione, dopo le esperienze degli anni scorsi sembra più rodata e nella prima serata tutto è filato abbastanza liscio. Il boom delle presenza è atteso per domani (sabato) e poi il gran finale di domenica.