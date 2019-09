Silvio Cuffaro: “Il Fastuca Fest 2019 sarà plastic free”

Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, in vista dell’imminente quinta edizione della Festa del Pistacchio di Raffadali, ha emanato un’ordinanza con la quale vieta la vendita e l’uso di materiali monouso di plastica non biodegradabili e non biocompostabili.

In particolare, a tutte le attività commerciali e artigianali: bar, pizzerie, pub, birrerie, ristoranti, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie e attività similari (inclusi stand e chioschi), sarà vietata la vendita, l’uso e il consumo di materiale plastico monouso.

Saranno quindi banditi, nei giorni 20, 21 e 22 settembre: posate, bicchieri, piatti, vaschette, ciotole, coppette, cannucce, mescolatori per bevande e tutti quei materiali che non sono biodegradabili.

“Abbiamo preso questa decisione – ha spiegato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – per cercare di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di far crescere il rispetto che tutti noi dobbiamo avere nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

Nel 2021, così è stato stabilito, tutte le plastiche monouso saranno bandite e questa tre giorni di festa è un’occasione per cominciare a prendere confidenza con le nuove abitudini alle quali tutti noi dovremo abituarci”.