Raffadali, celebrato in piazza Europa il 25 aprile

Anche a Raffadali, come ogni anno, si è svolta stamani, in piazzetta Europa, la cerimonia di celebrazione del 74esimo anniversario della Liberazione, in ricordo di quell'ormai lontano, 25 aprile del 1945.

Erano presenti il sindaco Silvio Cuffaro, la giunta, diversi rappresentanti del consiglio comunale e diverse autorità civili, militari e religiose e la banda musicale.

Dopo la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti, sono seguiti l'alzabandiera e la preghiera condotta dall'arciprete Casà.

Il sindaco Cuffaro, nel suo discorso, ha sottolineato il grande valore della libertà e i sacrifici che sono stati fatti per ottenerla.

Non occorre però dimenticare il grande sacrificio dei tantissimi soldati americani che hanno pagato col sangue la loro generosità che pose fine alla guerra civile in Italia e che pose le basi della democrazia nel nostro paese.

Al termine diversi ragazzi della scuola di musica di Ricky Ragusa, dopo aver eseguito alcuni brani, sono stati premiati dalle autorità presenti alla cerimonia.