La quarta festa del pistacchio si terrà dal 21 al 23 settembre

Sono state ufficializzate le date per la quarta edizione, della festa del Pistacchio di Raffadali, che si svolgerà dal 21 al 23 settembre 2018.

L’evento organizzato dall’associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, dopo il successo della scorsa edizione, si preannuncia ricco di novità.

Ampio spazio sarà dato ai diversi argomenti che ruotano attorno a questo prezioso prodotto: dalle tecniche di coltivazione alla promozione del territorio, dalla pasticceria classica al food, con convegni, spettacoli, show cooking e degustazioni.

Gli organizzatori sono già al lavoro, per elaborare un programma per rendere queste tre giornate un'importante vetrina per le eccellenze siciliane dell'agroalimentare.