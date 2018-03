Cuffaro: “Buone prospettive per il finanziamento delle nostre scuole” 

È con grande soddisfazione che il Sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha annunciato come i progetti presentati dal comune di Raffadali, riguardanti la riqualificazione degli istituti scolastici raffadalesi, abbiano superato il primo difficile scoglio riguardante la loro ammissibilità.

In particolare i progetti riguardano la tanto sospirata e voluta riqualificazione e riapertura del Manzoni, storico plesso scolastico da sempre nei cuori dei raffadalesi, nonché la messa in sicurezza e la ristrutturazione del Garibaldi e del Galilei.

In particolare il progetto riguardante l’edificio scolastico Galileo Galilei che prevede la sua riqualificazione e messa in sicurezza, prevede una spesa di oltre tre milioni e duecentomila euro, così come quello del Garibaldi che supera di poco i tre milioni di euro.

Poco meno di due milioni di euro, invece, la spesa che è prevista per la messa a norma degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e miglioramento dell’eco-sostenibilità della scuola elementare Alessandro Manzoni, dove erano già stati effettuati lavori di consolidamento.

“Non si tratta del decreto di finanziamento – ha voluto chiarire il sindaco Cuffaro – ma di questi tempi, visti i tanti paletti e gli infiniti ostacoli che vengono posti per essere ammessi ai finanziamenti pubblici, il fatto di aver superato l’ostacolo dell’ammissibilità, rappresenta già un successo e testimonia sulla validità e legittimità dei nostri progetti e la conseguente capacità dei nostri tecnici e del loro operato.

Mi auguro – ha aggiunto Cuffaro – che arrivino presto i decreti, in maniera da poter avviare al più presto le procedure per l’affidamento dei lavori, così come stiamo facendo in questi giorni per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione del plesso Arcobaleno già finanziati per un importo di 400mila euro.

Un plauso – ha concluso il sindaco – va anche a tutti i nostri uffici comunali che permettono al nostro comune (tra i primi in assoluto in Sicilia) di partecipare ai bandi regionali, nazionali e comunitari, con progetti validi e in regola che hanno come conseguenza l’ottenimento di preziosi finanziamenti”.