Il comune di Raffadali stabilizza 35 precari: firmati già i contratti

Giornata storica, quella vissuta ieri nella sala consiliare del comune di Raffadali, per trentacinque ex articolisti che, dopo decenni di precariato, hanno firmato il loro contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Subito dopo la conclusione del consiglio comunale, culminata con l’approvazione all’unanimità (comprese le opposizioni) del bilancio consuntivo, è stato lo stesso sindaco Silvio Cuffaro che ha chiamato uno ad uno tutti i contrattisti, facendo firmare loro il contratto di assunzione.

Quello di Raffadali è tra i pochi (ventidue) comuni in Sicilia ad avere già approvato il bilancio preventivo da oltre un mese e tra i pochissimi quello consuntivo che ha consentito poi di dare seguito all’assunzione dei precari, cosa fatta da meno di dieci comuni in tutta l'isola.

“È sin dall'inizio della legislatura – ha dichiarato il sindaco Silvio Cuffaro – che con i dirigenti, gli uffici e la giunta, abbiamo lavorato in questa direzione, predisponendo tutto quello che andava programmato per raggiungere questo storico obiettivo che abbiamo sottoposto al consiglio comunale.

Abbiamo cercato e percorso tutte le strade burocratiche che conducevano in questa direzione. Ma abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere di amministratori coscienziosi e per questo non vogliamo dei ringraziamenti o vogliamo prenderci dei meriti.

Men che meno deve farlo però chi si è limitato soltanto ad alzare la mano per due secondi, non facendo null'altro, e ora vuole prendersi meriti e cerca di mettere in campo dinamiche della vecchia politica, non avendo fatto altro, e lo ribadisco, che il proprio dovere di consigliere comunale.

Si tratta - ha aggiunto Cuffaro - di 35 famiglie che in questi anni hanno vissuto sempre nell’incertezza e nel timore di dover perdere tutto, e che ora invece possono guardare al futuro con fiducia e serenità.

L’ho già fatto personalmente – ha concluso il sindaco – ma voglio rinnovare a tutti questi lavoratori il mio compiacimento per questo traguardo che abbiamo raggiunto tutti assieme e voglio ringraziarli per tutto il lavoro che hanno espletato in questi anni (permettendo il buon funzionamento della macchina amministrativa), e per quello che continueranno a fare in futuro”.

Si tratta di 35 lavoratori così suddivisi: tredici operatori di categoria “A” a 24 ore; uno di categoria “B”, ausiliario al traffico sempre a 24 ore; diciannove di categoria “C” di cui 13 istruttori amministrativi e 2 istruttori tecnici a 24 ore, più 4 vigili urbani a 36 ore; infine due di categoria “D”: un funzionario tecnico e uno amministrativo.