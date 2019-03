L’ex campione del mondo Franco Causio domani pomeriggio a Raffadali 

Dopo le visite di Stefano Tacconi e Sergio Brio, un’altra bandiera della Juventus, Franco Causio, sarà ospite dello Juventus Club Doc di Raffadali.

L’incontro con i soci e i tifosi juventini è previsto per domani sera, martedì 19 marzo, alle 18, nella sede di via San Giuseppe. Ad annunciarlo è stato il presidente del club raffadalese, il prof. Mimmo Tuttolomondo, che assieme ai soci del club, sta preparando un’accoglienza degna di un campione del mondo come Franco Causio.

Il giocatore leccese, oggi settantenne, è stata una bandiera della Juve negli anni settanta, avendo indossato la casacca bianconera per ben undici stagioni, vincendo sei scudetti.

Dopo aver visitato la sede e l’incontro con i tifosi di Raffadali, il “Barone” si trasferirà in un noto hotel di Porto Empedocle per una cena di gala con tutti i soci dei vari Juve Club del comprensorio.

“Un onore per tutti noi – ha dichiarato Mimmo Tuttolomondo – poter ospitare un campione così famoso. Un idolo per tutti noi tifosi che ci siamo esaltati con le sue giocate che hanno fatto la fortuna di quella Juve”.