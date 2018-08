Folla commossa al funerale del vicesindaco Franco La Porta

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, in chiesa Madre, il funerale del vicesindaco di Raffadali, il ginecologo Franco La Porta, venuto a mancare proprio la notte di ferragosto.

In migliaia si sono stretti alla famiglia, a testimonianza della stima e dell’affetto unanime di cui godeva il dottor La Porta. Ginecologo, tra i più stimati in provincia, concepiva il suo lavoro come servizio, quasi come una missione, e spesso offriva le sue consulenze gratuitamente a chi non poteva permettersi di pagare una visita.

Questo e altro ha ricordato il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro nel suo elogio funebre pronunciato tradendo, in diverse occasioni, la sua commozione.

“Franco era un amico – ha detto tra l’altro Cuffaro – ma questa sensazione è condivisa da tutti e non è per nulla una esagerazione. Franco La Porta era veramente amico di tutti perché il suo carattere la sua giovialità lo portavano ad avere dei rapporti veri e autentici con tutti.

Mancherà a tutti: alla nostra giunta, ai familiari, agli amici a tutta la nostra comunità; difficilmente potremo abituarci alla sua perdita, cercheremo di andare avanti perché lui sicuramente ce lo chiederebbe”.