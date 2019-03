"Rubava corrente elettrica con un magnete", arrestato 56enne

Avrebbe utilizzato un magnete per rubare energia elettrica. A scoprirlo, e ad arrestarlo, sono stati i carabinieri della stazione di Raffadali. A finire nei guai è stato un cinquantaseienne di Cremona, il responsabile di un circo. L’arresto è stato già convalidato dal giudice del tribunale di Agrigento e l’uomo è tornato in libertà senza alcuna misura cautelare.

Che qualcosa non andasse, negli ultimi giorni, a Raffadali era stato notato dai tecnici dell’Enel. Proprio i tecnici hanno chiesto l’intervento – per effettuare una mirata verifica – dei militari dell’Arma. E il controllo di carabinieri e specialisti dell’Enel ha dato esito positivo: sarebbe stato collocato un magnete per rubare corrente elettrica e per fornire di energia gli impianti del circo equestre. I carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno immediatamente sequestrato e il magnete e fatto scattare l’arresto per il cinquantaseienne. L’ipotesi di reato contestata è stata quella di furto di energia elettrica. Non si tratta del primo caso, per l’Agrigentino. Sistematicamente i carabinieri controllano esercizi pubblici come private abitazioni.