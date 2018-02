Domani nel Santuario di Raffadali si celebra la Giornata mondiale del malato

Domenica 11 febbraio la Chiesa celebrerà, in modo particolare a Lourdes, la XXVI Giornata Mondiale del Malato. Papa Francesco, nel suo messaggio, ha indicato il tema: Mater Ecclesiae «”Ecco tuo figlio … Ecco tua madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé …» (Gv 19, 26-27).

Nella Arcidiocesi di Agrigento la Giornata del malato sarà celebrata, nella parrocchia Santa Oliva – “Santuario Diocesano Madonna degli Infermi” di Raffadali.

Appuntamento nel pomeriggio alle 17, quando si terrà un momento di preghiera con l’affidamento alla Madonna di Lourdes degli ammalati, a seguire il Santo Rosario. Alle 17.30 seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Alla Giornata saranno presenti oltre ai malati e ai diversamente abili, le associazioni Unitalsi, Avuls, Aias e Aimc e i componenti della Pastorale della Salute, operatori sanitari e componenti delle varie associazioni attive nella diocesi.

"La celebrazione di una Giornata del Malato – spiega don Saverio Pititteri responsabile del Servizio per la Pastorale della Salute – è stata voluta da Giovanni Paolo II che, in prima persona, ha sperimentato la sofferenza.

Questa giornata, vissuta in unione con il santuario della Madonna di Lourdes, ci vuole ricordare come la carità deve essere discreta e concreta. Accanto agli ammalati non bisogna mai essere invadenti ma serve una presenza a volte silenziosa e poi concreta; fatta da piccoli gesti, di amore e dedizione verso l’altro".