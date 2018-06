Il Comitato civico per l'acqua pubblica di Raffadali: "Nei contatori non c'è aria"

Il Comitato cittadino per l’acqua pubblica di Raffadali comunica di aver completato, assieme al Comune di Raffadali, le verifiche sulla presenza di aria nel funzionamento dei contatori idrici nel quartiere: Sgarano-Canale vie limitrofe: Annunziata, Nanfarella, Spezio, Canale, Di Stefano, Bartolomeo, Crocifisso, Lala, Don Castrenze, Gemelli, Pisa e altre vicine alle stesse.

Le verifiche hanno dato esito negativo, in quanto non e’ stata riscontrata aria nel funzionamento dei contatori idrici. Solo in una presa idrica e’ stata riscontrata aria, in Via Di Stefano ed e’ stata data gia’ comunicazione a Girgenti Acque per risolvere il problema.

Si comunica, altresi’, che dalla prossima settimana inizieranno le verifiche nel quartiere Sant’Antonino, in particolarmodo le vie che incrociano la Via Delle Indie e la Via D’Alessandro e poi a continuare piu’ a valle.

I Cittadini che avessero riscontrato la presenza di aria nel loro contatore possono segnalarlo al Comitato e verranno controllati.

IL COMITATO CIVICO ACQUA PUBBLICA DI RAFFADALI