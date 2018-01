Sabato 13 gennaio sciopero a Raffadali contro Girgenti Acque

COMUNICATO STAMPA DEL COMITATO CIVICO PER L'ACQUA PUBBLICA:

Il Comitato cittadino per l’acqua pubblica Ricorda ai cittadini di Raffadali che giorno 13 gennaio 2018 alle ore 10,00, in via Nazionale davanti al comune, si svolgera’ lo sciopero contro Girgenti Acque per impedirle di continuare a misurare acqua e arias.

Chiediamo:

1) di sospendere la collocazione dei contatori finche’ non sara’ risolto il problema dell’aria;

2) di sospendere la fatturazione con i contatori fino a quando misurano aria;

3) di abbassare le tariffe, che sono tra le piu’ care d’Italia;

4) di ritornare all’acqua pubblica.

Giorno tredici Gennaio chiediamo ai cittadini di Raffadali di mobilitarsi e partecipare in massa allo sciopero, perche’ piu’ siamo e piu’ possibilita’ abbiamo di bloccare Girgenti Acque.

L’Acqua e’ un bene pubblico e tutti abbiamo il diritto ad utilizzarla.

Il Comitato Civico per l’acqua pubblica