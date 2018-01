Raffadali in piazza contro Girgenti acque, chieste anche le dimissioni di Cuffaro

Nuova manifestazione, stamani, organizzata dal comitato civico per l’acqua che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di cittadini.

Diverse le richieste fatte dai partecipanti. I raffadalesi hanno chiesto l'installazione di nuovi contatori, ma in maniera tale da non conteggiare pure l’aria e quindi munirli di sfiatatoi idonei. È stato chiesto di avere la fruizione continua dell’acqua per eliminare il problema dell’aria. I cittadini in piazza, hanno anche invocato al servizio pubblico, rescindendo il contratto con Girgenti acque, chiedendo al sindaco di firmare con apposita ordinanza per un mese, l’installazione dei contatori da parte del gestore idrico.

I cittadini in piazza non hanno neppure risparmiato il sindaco Silvio Cuffaro, chiedendo a gran voce le dimissioni. Il primo cittadino, ancora una volta, ha ribadito il principio che non si può emettere un’ordinanza "contra legem" e in ogni caso questa rinvierebbe il problema di alcune settimane e non lo risolverebbe. Cuffaro ha invitato tutti a "restare uniti e combattere la battaglia per il ritorno all’acqua pubblica, senza strumentalizzazioni politiche".