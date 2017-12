Sciopero contro Girgenti Acque proclamato dal comitato cittadino per l'acqua pubblica

Questo il testo (integrale) del comunicato stampa:

"Il Comitato cittadino per l’acqua pubblica ha proclamato uno sciopero che si terra’ a Raffadali giorno 13 gennaio 2018 alle ore 10, in Via Nazionale davanti al COMUNE, contro Girgenti Acque per impedirle di continuare a misurare acqua e ARIA.

I contatori che Girgenti Acque sta installando a Raffadali sono illegittimi perche’ misurano non solo acqua ma anche aria, costringendo i cittadini a pagare anche l’Aria.

Chiediamo, pertanto:

1) di sospendere la collocazione dei contatori finche’ non sara’ risolto il problema dell’aria;

2) di sospendere la fatturazione con i contatori fino a quando misurano aria;

3) di abbassare le tariffe, che sono tra le piu’ care d’Italia;

4) di ritornare all’acqua pubblica.

Giorno tredici Gennaio chiediamo ai cittadini di Raffadali di mobilitarsi e partecipare in massa allo sciopero, perche’ piu’ siamo e piu’ possibilita’ abbiamo di bloccare Girgenti Acque.

Basta con le lamentele e’ arrivato il momento di scendere in Piazza per agire.

Invitiamo tutte le forze politiche, le organizzazioni sindacali, i movimenti e le associazioni presenti a Raffadali a unirsi a noi per dire basta all’arroganza di GIRGENTI ACQUE e ai suoi comportamenti illegittimi a danno dei cittadini.

L’Acqua e’ un bene pubblico e tutti abbiamo il diritto ad utilizzarla.

SABATO 13 GENNAIO TUTTI DAVANTI AL COMUNE".

Il Comitato Civico per l’acqua pubblica