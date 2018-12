Tombino pericoloso in via G6, segnalato da diversi mesi e ancora senza risposta

Diversi cittadini di via G6, una traversa di via Murano, continuano a segnalare da diversi mesi la pericolosità di un tombino che a causa della continua e consistente fuoriuscita di acqua si è scollato dall’asfalto e costituisce un pericolo evidente per chi vi transita, specie nelle ore notturne.

“È già da diversi mesi che segnaliamo il problema – ci dicono gli abitanti di via G6 – sia al Comando della Polizia Locale, sia a Girgenti Acque, che ci risponde che provvederanno quanto prima. Ma dopo alcuni mesi dalla nostra prima richiesta la situazione non è che peggiorata”.

Anche la Polizia Locale, per quanto di sua competenza, ha più volte segnalato il problema sia per iscritto, sia telefonicamente, ricevendo anch’essa assicurazione di un pronto intervento.

A parte i pericoli, sono migliaia di litri di acqua potabile che vengono dispersi quotidianamente che naturalmente gravano sulla spesa comune di tutti i cittadini raffadalesi.