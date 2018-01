Il raffadalese Davide Lo Mascolo aspira ad entrare nella “Casa” del Grande Fratello

Un sogno coltivato sin da ragazzo che potrebbe presto avverarsi. È quello del giovane raffadalese Davide Lo Mascolo che ha sostenuto i provini delle selezioni ufficiali che in tutta Italia sono alla ricerca di personaggi da far entrare nella casa del Grande Fratello.

Davide è un ragazzo spontaneo ed estroverso, qualità che potrebbero avvantaggiarlo nei confronti di altri potenziali aspiranti.

Il provino è stato effettuato a Milazzo e le reazioni degli esaminatori sono state molto positive. Non rimane quindi che sperare per il meglio, Davide non si fa molte illusioni, già il fatto di aver partecipato alle selezioni è per lui un bel traguardo e se dovesse arrivare una chiamata, allora sarebbe il coronamento di un sogno.