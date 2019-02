"Guidava sotto l'effetto di droga e con in tasca hashish", nei guai 15enne

Che l’età media del consumo di sostanze stupefacenti si sia abbassata, notevolmente, è un fatto risaputo. Anche le forze dell’ordine – i poliziotti della Stradale di Agrigento in questo caso – si stupiscono però quando scoprono determinate situazioni. Uno studente quindicenne di Raffadali è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di guida sotto l’effetto di droga.

L’adolescente è incappato, mentre era alla guida di un ciclomotore, nei pressi di Raffadali, in un posto di controllo dei poliziotti della Stradale di Agrigento. Avrebbe dovuto essere, appunto, una ordinaria verifica per il rispetto delle normative del codice della strada. Ma gli agenti – coordinati dal vice questore Andrea Morreale – si sono accorti immediatamente che il ragazzino non era perfettamente lucido.

Hanno pensato, inizialmente, che fosse alticcio. In realtà, è stato scoperto che il quindicenne aveva fatto uso di stupefacenti. E durante una perquisizione, l’adolescente è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. A suo carico è scattata dunque una denuncia penale, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e una segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di droga.